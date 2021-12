Bescherung für den Hund, alles für die Katz’: Passende Geschenke für tierische Begleiter

Ein Geschenk für Hund, Katze, Meerschweinchen und Wellensittich? / ZZF rät zu sorgfältiger Auswahl und stellt beliebte Trends vor / Heimtiere sind keine Weihnachtsüberraschung

Weihnachtskekse aus dem Steinofen und Wintermenüs vom Feinsten für Hunde sowie hübsche Liegeplätze, Leckereien und Näpfe für Katzen: Gut sortierte Zoofachhandlungen bieten für tierische Mitbewohner ein großes Sortiment geeigneter und tiergerechter Geschenke. Ähnlich wie es für Zweibeiner angesagte Trends gibt, findet sich auch für Hund, Katze & Co. alljährlich Neues.

Tiergerechte Snacks rationieren

Bei den Leckereien sind hochwertige Produkte gefragt. Verbraucher achten auf natürliche Inhaltsstoffe und altersgerechtes Futter. Zudem sind regionale Produkte auf dem Vormarsch. Neben gesunden Snacks für Hund und Katze gibt es Knabberstangen für Wellensittiche und Kekse für Kleinsäuger. "Der Kaloriengehalt der Snacks sollte unbedingt in die Tagesration Futter eingerechnet werden, um eine Gewichtszunahme des Tieres zu vermeiden", betont ZZF-Präsident Norbert Holthenrich. Manche Leckerlis unterstützen die Zahnpflege; daneben gibt es aber auch Zahnpflegeprodukte wie Zahnpasta, -bürste und Mundwasser.

Trotz Zahnpflege ist unser eigenes Naschwerk für die Tiere tabu. Was Menschen zum Fest gewöhnt sind, eignet sich nicht für Heimtiere. "Besonders bei Schokolade ist Vorsicht geboten", erklärt Norbert Holthenrich. "Das darin enthaltene Theobromin verursacht bei Vierbeinern anfänglich Durchfall und Erbrechen und kann bereits in kleiner Menge tödlich sein." Für die tierischen Freunde gibt es zum Adventskaffee also besser tiergerechte Leckerlis.

Trends im Zubehörbereich sind Activity-Spielzeuge oder Futterlabyrinthe und Artikel, die die Interaktion zwischen Mensch und Tier fördern. Für Hunde gibt es Produkte für Draußen wie Ausbildungsgeschirre und Jogginggurte oder Pfotensprays und Mäntel, die empfindliche Tiere beim Gassigehen gegen Kälte und Nässe schützen.

Wildvögeln über den Winter helfen

Tierfreunde können auch den Wildvögeln im Garten etwas Gutes tun. Der Fachhandel bietet für die Winter- und Weihnachtszeit energiereiche Mischungen an. Mit Haferflocken, Mohn, Kleie, tierischer Kost und Beeren kommen Weichfresser gut durch die kalten Monate. Körnerfresser bevorzugen Sonnenblumenkerne, Hanf und andere Sämereien. Eine passende Futtersäule ist eine gute Investition für Naturliebhaber, die gerne Vögel beobachten. Wer jetzt mit der Winterfütterung beginnt, sollte diese bis zum Ende des Winters weiterführen. Am besten für die Vögel ist eine ganzjährige Fütterung: Der Fachhandel informiert gerne zu geeignetem Futter für die verschiedenen Jahreszeiten.

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Auch wenn Hunde, Katzen und andere Heimtiere Trost und Lebensfreude spenden - sie sollten nicht als Weihnachtsüberraschung verschenkt werden. Der ZZF empfiehlt, die Anschaffung eines Heimtieres gut zu planen, damit Tierhalter das Tier nicht wegen Überforderung im Tierheim abgeben müssen.

Alle Familienmitglieder sollten gefragt werden, ob sie mit dem neuen tierischen Mitbewohner einverstanden sind. Schließlich bleibt ein Heimtier nicht nur für ein paar Wochen, sondern ein Leben lang. Außerdem sollte die Familie klären, wer zuständig ist: Wer führt den Hund Gassi, wer reinigt das Gehege der Meerschweinchen, wer füttert und wer spielt mit der Katze?

Als Geschenke unterm Weihnachtsbaum eignen sich deshalb ein schönes Ratgeberbuch über das ersehnte Tier oder auch ein Gutschein für den Zoofachhandel. Dort können Tierfreunde sich in Ruhe beraten lassen und nach reiflicher Überlegung ein passendes Heimtier aussuchen.