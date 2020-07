Geschäftsstelle von ZZF und WZF wird neu strukturiert

Neues Führungsmodell geplant / Alexandra Facklamm legt Amt als WZF-Geschäftsführerin nieder

Der Vorstand des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) wird die Geschäftsstelle des ZZF und seiner Tochtergesellschaft Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF). neu strukturieren. Alexandra Facklamm hat im Zuge dieses Prozesses, an welchem sie aktiv beteiligt ist, angekündigt, ihre Tätigkeit als WZF-Geschäftsführerin aus persönlichen Gründen zu beenden und sich in neuer Funktion für den Verbund ZZF und WZF zu engagieren. Der ZZF-Vorstand, der in Personalunion auch WZF-Beirat ist, hatte die Diplomkauffrau am 1. Januar 2019 zur Geschäftsführerin der GmbH berufen, für die sie bereits viele Jahre als Prokuristin gearbeitet hatte.

"Mit unserem neuen Führungsmodell wollen wir der zunehmenden Komplexität des Umfeldes der Heimtierbranche sowie den sich wandelnden Mitgliederbedürfnissen und Qualitätsansprüchen begegnen. Wir entwickeln die neue Organisations- und Führungsstruktur in engem Austausch mit unseren Führungskräften. Alexandra Facklamm unterstützt diesen Prozess mit ihrer Expertise und Erfahrung und wird unseren Verbund als Führungskraft in eine neue Ära begleiten.", erklärt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich.

Die Abteilungen der Geschäftsstelle werden umstrukturiert. Zudem wird nun eine Geschäftsführung gesucht, welche die Gesamtverantwortung sowohl für den Verband als auch seine GmbH hauptamtlich trägt. Bis zur Einstellung der neuen Geschäftsführung führt Alexandra Facklamm die Geschäfte der GmbH weiter.

ZZF e.V. und WZF GmbH

Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen der gesamten deutschen Heimtierbranche. Zu den Mitgliedern zählen Betriebe und Systemzentralen des Zoofachhandels, Großhandelsunternehmen, Züchter, Heimtierpfleger im Salon und Hersteller von Heimtierbedarf. Die Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe (WZF) ist eine hundertprozentige Tochter des ZZF. Zu den Geschäftsfeldern der WZF GmbH gehören die Interzoo, die Ringstelle (Vergabe von artenschutzrechtlichen Kennzeichen im Auftrag des ZZF), die Verlagsarbeit und Branchen-PR sowie die Aus- und Weiterbildungsangebote.