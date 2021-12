Neue Fortbildungen in der Heimtier Akademie

Live-Session am 26. Januar 2022 mit Diplom-Biologen Kai-Helge Brandhorst über Beratung im Zoofachhandel / Aquaristik: Online-Kurse mit wissenschaftlichem Berater Dr. Stefan Hetz ab Februar 2022

Im neuen Jahr startet die ZZF Heimtier Akademie mit Fortbildungsangeboten zu den Themen Beratung im Zoofachhandel und Aquaristik.

Live-Session zur Beratung im Zoofachhandel

Ob auf großen oder kleinen Flächen: Die Beratung der Kundinnen und Kunden ist eine der größten Stärken des stationären Zoofachhandels. Gerade bei der Anschaffung von Heimtieren tragen Zoofachverkäufer eine besondere Verantwortung: Kennen die Besucher die Anforderungen der Tierhaltung, passen die Bedürfnisse der Tiere mit den Wünschen der Kundinnen und Kunden zusammen? Für das Gespräch braucht es ein besonderes Geschick, das Interesse an einem ungeeigneten Wunschtier auf ein geeignetes Heimtier umzulenken, über notwendige Hygienemaßnahmen aufzuklären und von den richtigen Bedarfsartikeln zu überzeugen. Heimtierberater sollten sich einer wertschätzenden Sprache bedienen, weil Heimtiere keine "Ware", "Stücke" oder "Lebendtiere" sind. Kai-Helge Brandhorst kennt die kommunikativen Herausforderungen und vermittelt in diesem Webinar Tipps für das kompetente Beratungsgespräch im Zoofachhandel. Anschließend steht der Diplom-Biologe im Live-Chat für Fragen zur Verfügung.

Zum Referenten: Diplom-Biologe Kai-Helge Brandhorst ist Verhaltensforscher mit säugetierbiologischem Schwerpunkt und ausgebildet als Coach und Trainer.

Live-Termin: 26. Januar 2022, 18 Uhr

Thema: Beratung beim Verkauf von Tieren im Zoofachhandel

Dauer: mind. 1 Stunde

Preis: 19,- Euro inkl. MwSt.

Anmeldung hier

Die Online-Session wird aufgezeichnet und kann auch später noch erworben werden. Zudem steht sie im Rahmen des Jahresabonnements nach dem Live-Termin auf der Lernplattform der ZZF Heimtier Akademie zur Verfügung.

Neue Online-Kurse zur Aquaristik

Im Februar 2022 starten drei neue Online-Kurse zur Aquaristik in der ZZF Heimtier Akademie: Im Grundlagenkurs "Aquarien als Lebensraum" erklärt Diplom-Biologe Dr. Stefan Hetz, wo und wie Aquarien am besten eingerichtet und gepflegt werden, damit Heimtierberaterinnen und -berater neue Aquarienbesitzer optimal beraten können. Ein besonderes Augenmerk richtet er auf die Integration in den Wohnraum sowie die voraussichtlichen Betriebskosten und Sparpotenziale.

Im zweiten Kurs "Wasserparameter" geht es um die Herkunft der handelsrelevanten Zierfische und welche Anforderungen an die Wasserparameter von der Herkunft abzuleiten sind. Darüber hinaus lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer kurzen Einführung in chemische, biologische und physikalische Wasserparameter die Auswirkungen des Parameters Temperatur auf das Wohlbefinden der Fische, die Akklimatisation und das Vorgehen bei hohen Sommertemperaturen sowie eine Auswahl an Heizungen kennen.

Der dritte Kurs "Aquarien als Lebensgemeinschaften" stellt die verschiedenen Aquarienfischbiotope vor. Aus dem Vergleich von Natur und Aquarium wird hergeleitet, was Fische benötigen, damit sie in der vom Menschen gestalteten Umgebung gut leben und einen Großteil ihres Verhaltensinventars ausleben können. Kursteilnehmende erfahren, welche Ressourcen für die Zierfischhaltung nicht verhandelbar sind, lernen das Konzept der ökologischen Nische und dessen Bedeutung für Gesellschaftsaquarien in der Natur und im Aquarium kennen. Nach erfolgreichem Abschluss können die Zoofachverkäuferinnen und -verkäufer zur tiergerechten Haltung von Aquarienfischen beraten. Dazu zählen die richtige Einrichtung von Aquarien, der geeignete Besatz und die Vergesellschaftung von Fischen.

