Neues Service-Portal für Tierfreunde „Leben mit Heimtier“ unterstützt bei Betreuung von Hund, Katze & Co.

Ob lang ersehnter Urlaub, spontaner Wochenendausflug oder ein Mix aus Homeoffice und Arbeitstagen im Büro: Die Betreuung tierischer Mitbewohner bringt oftmals Herausforderungen mit sich. Mal geplant, mal überraschend. Ein neues Service-Portal möchte Tierfreunde dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Unter www.leben-mit-heimtier.de finden Halterinnen und Halter von Hund, Katze & Co. ab sofort umfassende Informationen über verschiedenste Betreuungs- und Hilfsangebote.

"Wir wollen dem Wandel in unserer Gesellschaft Rechnung tragen und einen aktiven Beitrag leisten, dass Heimtierhaltung weiterhin problemlos möglich ist", fasst Dr. Katrin Langner, Geschäftsführerin des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) e.V. die Initiative ihres Verbands zusammen. "Ob geplante Ereignisse wie Urlaub oder Wochenendausflüge oder Krankheitsfälle oder dringende Termine: Viele Tierhalter können sich heute nicht mehr auf ein jederzeit funktionierendes privates Umfeld verlassen. Egal, um welches Tier es sich handelt, dieser Wandel erschwert für Tierfreunde oftmals ganz erheblich das Zusammenleben", so Langner weiter.

In Kooperation mit dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) hat der IVH daher die Serviceseite www.leben-mit-heimtier.de ins Leben gerufen. "Von Tiersitterangeboten über Portale bis hin zu Gassiservice oder Tierpensionen können Heimtierhalterinnen und -halter erstmals auf einer eigenständigen Internetseite in einem werbefreien Umfeld umfassend nach Unterstützungsangeboten von privaten Initiativen, Vereinen und professionellen Anbietern für ihre tierischen Mitbewohner suchen", erläutert Dr. Langner das neu geschaffene Angebot, das seit dem 25. August verfügbar ist. ZZF-Geschäftsführer Gordon Bonnet erklärt: "Immer mehr Menschen nehmen Heimtiere in ihr häusliches Umfeld auf und versorgen und pflegen sie liebevoll. Der Alltag bringt es jedoch mit sich, dass Heimtiere nicht überall mitgenommen werden können oder dies auch nicht im Sinne des Tierwohles wäre. Unser neues Serviceangebot unterstützt alle Heimtierhalterinnen und -halter ganz praktisch und stärkt dadurch eine gesellschaftliche Kultur, in der die Heimtierhaltung längst selbstverständlich ist."

Darüber hinaus enthält die neue Website auch umfangreiche Informationen: Häufig gestellte Fragen zu Tierbetreuung, Urlaubsreisen mit oder ohne Heimtier sowie praktische Checklisten - Heimtierhalterinnen und -halter finden Anregungen, Wissenswertes und Tipps rund um die Heimtierhaltung. "Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Tierfreunde und freuen uns über alle Anregungen und Hinweise auf weitere Hilfs- und Betreuungsangebote. Ziel ist ein bundesweit flächendeckendes Netzwerk für alle Heimtiere und alle Unterstützungsangebote, die dabei helfen, unser Zusammenleben mit Tieren so einfach und problemlos wie möglich zu machen", fasst Langner die Zukunftswünsche für "Leben mit Heimtier" zusammen.