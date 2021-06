Positives erstes Fazit: Vieles zu entdecken auf der Interzoo.digital 2021

Mit Spannung war sie erwartet worden, die Premiere der Interzoo.digital, veranstaltet von der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF): Das Online-Format der Weltleitmesse für den Heimtierbedarf zog vom 1. bis zum 4. Juni 14.537 Teilnehmer aus über 100 Ländern auf die Plattform. Darunter waren 9.513 Besucher (rund 30 Prozent aus Deutschland), die sich an vier Veranstaltungstagen bei den 336 Ausstellern aus 48 Ländern, davon 78 aus Deutschland, über die neuesten Nahrungs- und Pflegemittel, Zubehörartikel, Trends und Dienstleistungen für Heimtiere informierten und tausende von Kontakten knüpften. Das Portal kann weiterhin bis Ende Juni genutzt werden. Auf der Eröffnung der Interzoo.digital äußerte sich Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, anerkennend über die Interzoo als „treibende Innovationskraft der Heimtierbranche“.

„Über die Vielzahl an Interaktionen und die vielseitigen, fachlichen Diskussionen während der Interzoo.digital sind wir sehr glücklich. Neben zahlreichen Fachvorträgen und Diskussionen innerhalb unseres Rahmenprogramms tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt in rund 130.000 Chatnachrichten und 2.300 Person-to-Person Video-Calls aus. Insbesondere die Unternehmensprofile wurden gut besucht. Mehr als 210.000 von rund 445.000 Aufrufen galten den Ausstellerprofilen“, freut sich Dr. Rowena Arzt, Bereichsleiterin Messen der WZF.

„Die von allen Seiten mit viel Pioniergeist realisierte Interzoo.digital war innovativ, interaktiv und informativ. Die weltweite Heimtierbranche kam endlich wieder zentral zusammen, um Produktneuheiten und Trends zu präsentieren und sich zu elementaren Themen fundiert auszutauschen“, bilanziert Gordon Bonnet, Geschäftsführer der WZF und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), zum Abschluss des letzten Messetags.

Das digitale Angebot steht noch bis zum 30. Juni zur Verfügung

Auch nach der nun abgeschlossenen eigentlichen Messephase steht das digitale Angebot weiterhin zur Verfügung. Bis zum 30. Juni können noch Profile besucht, Kongressbeiträge angeschaut und Informationen abgerufen werden. Eine Vernetzung und sogar Video-Calls sind auch jetzt noch für die registrierten Teilnehmer möglich.

Der Veranstalter WZF will damit den größtmöglichen Nutzen der digitalen Plattform für alle Aussteller, Besucher und Medienvertreter gewährleisten. Neben den Unternehmensprofilen und den Produktvorstellungen der Aussteller stieß das Rahmenprogramm auf großes Interesse. Bereits die Übertragung der Eröffnung wurde am ersten Messetag fast 3.000-mal von Teilnehmern aus aller Welt angeschaut. Diese kamen zu 30 Prozent aus Deutschland. Zu den weiteren Top-5-Besucherländern gehören Großbritannien, die Niederlande und Italien, gefolgt von Spanien und Frankreich.

Verantwortung der Branche für eine tiergerechte Versorgung

Die Rednerinnen und Redner gingen in der Eröffnung vor allem auf das seit der Pandemie gestiegene Interesse am Umgang mit Heimtieren und die Verantwortung der Heimtierbranche für eine tiergerechte Versorgung der tierischen Mitbewohner ein. Wie der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) mitteilte, ist in Deutschland die Anzahl der Heimtiere um knapp eine Million auf fast 35 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel gestiegen und das Marktforschungsinstitut Euromonitor International prognostiziert für dieses Jahr weltweit steigende Umsätze mit Heimtierbedarf über 7,5 Prozent.

ZZF-Präsident Norbert Holthenrich betonte: „Wenn die gesellschaftliche Bedeutung von Heimtieren weiter zunimmt, ist die Expertise der Heimtierbranche gefragt. Wir sollten deshalb eindeutig für einen tierschutzgerechten und nachhaltigen Tierhandel eintreten und unsere Stimme gegen unseriöse Händler oder Massenzüchter erheben, bei denen das Wohl der Tiere nicht an erster Stelle steht.“ Katharina Engling, Vorsitzende des Interzoo-Messebeirats, setzt sich schon seit Jahren für Bürohunde und damit ein positives Zusammenleben von Mensch und Tier ein: „Natürlich geht es nicht ohne Regeln, weil wir fokussiert arbeiten müssen. Aber es ist wunderschön, wenn die Hunde dabei sind.“

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, rief in ihrem Grußwort die Branche auf, angesichts der steigenden Anzahl illegaler Händler an einem Strang für mehr Tierschutz im Zoofachhandel zu ziehen. Dass potenzielle Käufer gut beraten werden, sei ein wichtiges Ziel. Die Pandemie habe die Bedeutung von Heimtieren noch einmal deutlicher gemacht, betonte auch Dr. Andrea Beetz, Psychologin und Präsidentin der International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT), in ihrem Impulsvortrag. „Das Spiel mit dem Haustier heißt konzentrieren auf das Hier und Jetzt. Das kann sehr gesund sein. Man muss sich keine Sorgen über morgen oder gestern machen. Auch wenn es nur ein paar Minuten pro Tag sind.“

Neben diesen wichtigen ethischen und politischen Themen waren auf der Interzoo.digital in einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zahlreiche Vorträge und Diskussionen zu Branchentrends, Marktentwicklungen, Marketingmöglichkeiten, Best Practices, Nachhaltigkeitsaspekten, Digitalisierung und vielem mehr zu finden.

Die nächste Interzoo findet vom 24. bis 27. Mai 2022 wieder auf dem Gelände der NürnbergMesse statt. Eine größere Anzahl an internationalen Ausstellern hat sich bereits für diesen Termin angemeldet.

Ausstellerservice

Vertrieb im Auftrag des Veranstalters

NürnbergMesse

+49 911 86 06-80 95

www.interzoo.com

Besucherservice

+49 9 11 86 06-49 69

www.interzoo.com/teilnehmen

Pressetexte sowie Fotos und Videos im Newsroom unter:

www.interzoo.com/news

Alle Services für Journalisten und Medienvertreter gibt es unter:

www.interzoo.com/presse

Pressekontakt Interzoo.digital

Dr. Anja Wagner (PR-Referentin Interzoo)

+49 6 11 447 553-17

Antje Schreiber (Pressesprecherin WZF/ZZF)

T +49 6 11 447 553-14

presse(at)zzf.de

Informationen zum Veranstalter

Die WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) veranstaltet gemeinsam mit dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) als Gründer, ideellem und fachlichem Träger die Interzoo in Nürnberg. Sie ist Eigentümerin und Veranstalterin der weltgrößten internationalen Fachmesse der Heimtierbranche. Mit zuletzt über 1.900 Ausstellern und rund 39.000 Fachbesuchern aus mehr als 125 Ländern ist die Interzoo die unangefochtene Weltleitmesse für den Heimtierbedarf. Mit dem Vertrieb der Angebotspakete für „Interzoo.digital“ setzt die WZF auf die bewährte Zusammenarbeit mit ihrem Partner NürnbergMesse.

Die WZF ist eine hundertprozentige Tochter des ZZF. Mit ihren Geschäftsfeldern Messe & Veranstaltungen, Medienarbeit & Branchen-PR, Aus- & Fortbildung sowie der Ringstelle leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und kommunikativen Entwicklung der Heimtierbranche.