Seit dem 1. Oktober online: ZZF unterstützt Internetplattform QUEN, das „Qualzucht-Evidenz Network“ der Tierärztekammer Berlin

Wissenschaftsbasierte Datenbank präsentiert Gutachten, Quellen und Urteile zum Thema Qualzucht / ZZF trägt Fachwissen zur Aquaristik und Terraristik bei / Vollzug und Tierwohl verbessern

Heimtierzuchtformen, die aufgrund züchterischer oder chirurgischer Maßnahmen so verändert sind, dass sie sich nicht mehr artüblich verhalten können, sind für die Heimtierhaltung ungeeignet. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) fordert deshalb seit vielen Jahren rechtsverbindliche Vorgaben, in denen Qualzuchtmerkmale einzelner Rassen und Arten beschrieben sind. "Ein per Zucht erreichtes Schönheitsideal, das den Tieren Leiden, Schmerzen oder Schäden zufügt, darf kein Kriterium für die Heimtierzucht sein", bekräftigt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich.

Informationen zum Thema Qualzucht sind schwer zu recherchieren. Die Tierärztekammer Berlin hat deshalb am 1. Oktober mit zahlreichen Förderern und Partnern die wissenschaftsbasierte Datenbank QUEN ins Leben gerufen: Das so genannte "Qualzucht Evidence Network" soll Veterinärämter und weitere Organisationen bei ihren Recherchen unterstützen. Zu den Freunden und Förderern des Datenbankprojektes QUEN gehört auch der Verband der Heimtierbranche, der ZZF. Er unterstützt die QUEN-Plattform insbesondere mit Fachwissen über Fische, Amphibien und Terrarientiere. Die Mitglieder des ZZF haben sich bereits in ihren Heidelberger Beschlüssen verpflichtet, bestimmte Qualzuchtformen vom Handel auszuschließen, die das zuständige Bundesministerium im Juni 1999 in einem nicht rechtsverbindlichen Gutachten beschrieben hat.

QUEN bietet eine klare Aufteilung zuchtbedingter Veränderungen nach bekannten, sichtbaren oder nur durch weiterführende Untersuchungen erkennbaren Defekten. Außerdem sind Literaturhinweise und Gerichtsurteile zu finden sowie Gutachten und Auslegungen des § 11b TierSchG aus juristischer, ethischer und genetischer Sicht. Neben relevanten Fotos lassen sich auch hilfreiche Ansprechpartner recherchieren. Mit diesen Informationen soll die QUEN-Datenbank dazu beitragen, Amtstierärzte zu unterstützen und folglich den Vollzug und das Tierwohl zu verbessern. Auf der QUEN-Website kann sich auch die breite Öffentlichkeit über Qualzuchten informieren. Die Datenbank soll fortlaufend um weitere Merkmale, Rassen und Tierarten ergänzt werden.

Website QUEN: qualzucht-datenbank.eu

Ansprechpartner beim ZZF: Dr. Stefan K. Hetz, wiss. Fachreferent "Heimtiere und internationale Beziehungen" - Experte für Fische, Terrarientiere, Morphologie, Verhalten: hetz@zzf.de