WZF und ZZF auf der Interzoo 2022

Die Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) und der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. (ZZF) sind als Interzoo-Veranstalterin und ideeller Träger in Halle 4 mit einem eigenen Messestand (Nr. 4-311) vertreten. Für Gespräche stehen ehrenamtliche Mitarbeiter und Fachleute des ZZF wie ZZF-Präsident Norbert Holthenrich sowie die hauptamtlichen Experten von ZZF/WZF zur Verfügung.

Als Ansprechpartner für die deutsche Heimtierbranche und Vermittler und Interessensvertreter bei politischen Themen stellt der Verband seine Angebote für Mitglieder, seine Leistungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung und Informationen zum Heimtiermarkt vor. Auch für Fragen zur Nachhaltigkeit in der Heimtierbranche, Aquaristik und Trends in der Heimtierpflege ist der Stand die passende Anlaufstelle für die Fachbesucher. Kaffee- und Eisspezialitäten sorgen darüber hinaus für einen angenehmen Aufenthalt.

Vorführungen der Fachgruppe „Heimtierpflege im Salon“

Zusätzlich wird es am Stand ein anschauliches Vorführprogramm geben: Im Standbereich der Fachgruppe „Heimtierpflege im Salon“ gibt es vor- und nachmittags Vorführungen zur Schneidetechnik am Doodle, Trimmtechnik am Riesenschnauzer, Papillon, Effiliertechniken am Tibet Terrier (Karin Witthohn), Amerikanischer Schnauzer (Karin Piller), Yorkshire Terrier (Silvia Schwalm) und Pudel (Ines Zirkelbach).

Live-Präsentation mit Oliver Knott

My-fish, das Aquarianer-Portal des WZF, stellt zu zwei Terminen am Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit einer Live-Präsentation den international bekannten Aquascaper Oliver Knott zum Thema „Vertical Garden feat. Aquascaping“ vor.

Anschließend führen Tobias Gawrisch, Moderator bei my-fish TV, und Lucas Müller, Moderator des my-fish Podcasts, ein Interview mit Knott. Als besonderes Präsent erhalten potenzielle Partner von my-fish eine Probe von Urzeitkrebs-Eiern am Stand.

Messezeitung und zza-Stand gleich nebenan

Detaillierte Informationen zum jeweiligen Tagesprogramm werden in den Ausgaben der offiziellen Messezeitung „Interzoo Daily“ veröffentlicht. Die Zeitung erstellt das Redaktionsteam des Fachmagazins zza direkt neben dem ZZF am Stand 321 im gläsernen Redaktionsbüro des zza-Verlages. Besucher dürfen sich dort auf Cocktails und vegetarische Häppchen freuen.