ZZF-Fachseminar: Die Zukunft der Heimtierhaltung in Deutschland

Initiative der ZZF-Fachgruppenleitungen "Einzelhandel" und "Heimtierzucht und -großhandel": Fachseminar über Papageien, Reptilien und Amphibien – Die Zukunft der Heimtierhaltung in Deutschland am 25. April 2020 in Bochum

Papageien, Reptilien und Amphibien zählen zu den sogenannten "Exoten" im Heimtierbereich: Immer wieder stellen Tierschützer in Frage, ob die Exoten-Haltung tierschutzgerecht ist oder stärker reglementiert werden sollte. Um sowohl Tierhändler als auch Züchter und Tierhalter über die aktuellen Herausforderungen bei der Haltung dieser Tierarten zu informieren, veranstaltet der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) auf Initiative seiner Fachgruppen "Einzelhandel" und "Heimtierzucht und -großhandel" gemeinsam mit dem Papageienpark Bochum am Samstag, 25. April 2020, ein ganztägiges Fachseminar.

Das Seminar "Papageien, Reptilien und Amphibien - Die Zukunft der Heimtierhaltung in Deutschland" richtet sich an Zoofachhändler, engagierte Halter sowie Züchter. Erwartet werden Referenten aus dem ZZF, dem Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. (BNA), von Parrot Behaviour Consulting H. Niemann, der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) sowie spezialisierte Tierärzte und unabhängige Experten.

Die jeweils etwa halbstündigen Vorträge des vorläufigen Programms beinhalten folgende Themen:

Ethik/Domestikation von Heimtieren: Dipl. Biol. Hildegard Niemann (PBC), Teveren

Rechtliche Vorgaben an eine tiergerechte Heimtierhaltung: Dr. Martin Singheiser (BNA), Hambrücken

Haltungsgrundlagen bei den europäischen Nachbarn - ein Vorbild für Deutschland?: Dipl.-Biol. Jürgen Hirt (BNA), Hambrücken

Haltungsfehler aus tierärztlicher Sicht (Vogel): Dr. Friedrich Janeczek, Tierarzt, Gräfelfing

Haltungsfehler aus biologischer ernährungsbedingter Sicht (Reptilien und Amphibien): Dr. Stephan Dreyer, Dipl.-Agrarbiologe, Böhl-Iggelheim

Mit Emotionen zum Heimtier richtig umgehen - Mensch/Tier und Tier/Mensch: Stefan Geukes, Performance Scout, Bocholt

Erfolge in der Vogelhaltung/Zucht in Privathand: Heike Mundt, Papageienpark Bochum (ZZF)

Erfolge in der Reptilien- und Amphibien-Haltung/-Zucht in Privathand: Volker Ennenbach, Tropenparadies, Oberhausen (ZZF)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Haltung von Papageien und Reptilien: Referent angefragt

Behördliches Krisenmanagement am Beispiel der eingefangenen Kobra aus Herne: Johannes Chudziak, Dezernent, Stadt Herne

Reglementierungen - zum Scheitern verurteilt?: Dr. rer. nat. Rainer Niemann, (PBC),Teveren

Für ZZF-Mitglieder gilt ein Vorzugstarif.

Anmeldung: https://www.papageienpark-bochum.de