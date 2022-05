ZZF/WZF auf der Interzoo

Mit Vorführungen zu Aquaristik und Heimtierpflege bietet das Programm am Messestand des ZZF jede Menge Abwechslung. Für Gespräche stehen die haupt- und ehrenamtlichen Experten des ZZF zur Verfügung. Schauen Sie auf einen Kaffee und eine Eisspezialität am ZZF-Stand mit der Nummer 311 in Halle 4 vorbei.

Halle 4, Stand 311

Am Mittwoch, dem 25. Mai, feiern wir mit Ihnen unser 75-jähriges Jubiläum. Der ZZF lädt von 16.30 bis 18 Uhr zu einem grünen Jubiläumscocktail am Stand ein. Sowohl Mitglieder als auch Aussteller, Journalisten oder Freunde des Verbands können dort zum Beispiel mit ZZF-Präsident Norbert Holthenrich oder ZZF-Geschäftsführer Gordon Bonnet ins Gespräch kommen.